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54 минуты назад

В Дагестане провалившуюся под землю машину придавило домом

Lenta.ru

В столице Республики Дагестан Махачкале машина провалилась под землю, после чего ее придавило частью стоящего рядом дома. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

В Дагестане провалившуюся под землю машину придавило домом
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на улице Гаджиева. На кадрах видно, как машина начинает отъезжать, и в этот момент под ней проваливается асфальт. Автомобиль падает в образовавшуюся яму, после чего на него обваливается дом.

Водитель автомобиля, который смог выбраться из машины, почти не пострадал. Мужчина отказался от медицинской помощи. Другие подробности происшествия неизвестны.

В октябре 2021 года в Новосибирске несколько припаркованных автомобилей провалились в большую яму с кипятком, которая образовалась в асфальте. В яме с горячей водой оказались минивэн Toyota Corolla Spacio, иномарки Lexus и Nissan Juke, людей в них не было.

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