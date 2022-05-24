В Дагестане провалившуюся под землю машину придавило домом

В столице Республики Дагестан Махачкале машина провалилась под землю, после чего ее придавило частью стоящего рядом дома. Видео происшествия опубликовал Telegram-канал Baza.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел на улице Гаджиева. На кадрах видно, как машина начинает отъезжать, и в этот момент под ней проваливается асфальт. Автомобиль падает в образовавшуюся яму, после чего на него обваливается дом.

Водитель автомобиля, который смог выбраться из машины, почти не пострадал. Мужчина отказался от медицинской помощи. Другие подробности происшествия неизвестны.