Россиянка обнаружила нож у себя в голове на утро после вечеринки

Жительница Омска обнаружила у себя в голове нож, пытаясь причесаться на утро после вечеринки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Обнаружив острый предмет в черепной коробке девушка сразу обратилась к врачам. Те вытащили нож. Примечательно, что мозг омички при этом почти никак не пострадал. В Минздраве объяснили это тем, что лезвие вошло ровно между долями мозга, не повредив ни одно из полушарий. На вопрос о том, как нож оказался воткнут в ее голову, девушка ответить не смогла.
Ранее в Мурманске местный житель устроил застолье в примерочной одного из гипермаркетов. Продавец магазина заметил, как мужчина, набрав товаров на более чем две тысячи рублей направился в примерочную, где попытался съест неоплаченные продукты. На сигнал тревожной кнопки приехали росгвардейцы, которые задержали злоумышленника.