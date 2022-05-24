Россиянка обнаружила нож у себя в голове на утро после вечеринки

Жительница Омска обнаружила у себя в голове нож, пытаясь причесаться на утро после вечеринки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Обнаружив острый предмет в черепной коробке девушка сразу обратилась к врачам. Те вытащили нож. Примечательно, что мозг омички при этом почти никак не пострадал. В Минздраве объяснили это тем, что лезвие вошло ровно между долями мозга, не повредив ни одно из полушарий. На вопрос о том, как нож оказался воткнут в ее голову, девушка ответить не смогла.