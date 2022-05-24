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48 минут назад

Россиянка обнаружила нож у себя в голове на утро после вечеринки

Москва24

Жительница Омска обнаружила у себя в голове нож, пытаясь причесаться на утро после вечеринки. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Россиянка обнаружила нож у себя в голове на утро после вечеринки
Фото: ТАСС ТАСС

Обнаружив острый предмет в черепной коробке девушка сразу обратилась к врачам. Те вытащили нож. Примечательно, что мозг омички при этом почти никак не пострадал. В Минздраве объяснили это тем, что лезвие вошло ровно между долями мозга, не повредив ни одно из полушарий. На вопрос о том, как нож оказался воткнут в ее голову, девушка ответить не смогла.

Ранее в Мурманске местный житель устроил застолье в примерочной одного из гипермаркетов. Продавец магазина заметил, как мужчина, набрав товаров на более чем две тысячи рублей направился в примерочную, где попытался съест неоплаченные продукты. На сигнал тревожной кнопки приехали росгвардейцы, которые задержали злоумышленника.

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