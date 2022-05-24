Суд заочно арестовал знатока «Что? Где? Когда?»

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего участника программы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщает РИА «Новости».

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27 апреля Следственный комитет России сообщил, что Ровшан Аскеров стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма из-за опубликованных в Facebook* «ложных сведений, оскорбляющих и порочащих память великого российского полководца и защитника Отечества маршала Советского Союза Георгия Жукова».

С просьбой проверить пост к СК обратился Государственный исторический музей (ГИМ). В заявлении говорилось, что Аскеров называет Жукова «убийцей в погонах» и «мародером», а сам музей — «псевдоисторическим». В ГИМ заявили, что слова экс-участника передачи «Что? Где? Когда?» «дискредитируют и подвергают сомнению сам смысл существования Исторического музея».

11 мая МВД России объявило Ровшана Аскерова в розыск. Сам экс-знаток рассказал, что уехал из России в Азербайджан и не планирует возвращаться.

Наказание по статье о реабилитации нацизма предусматривает до пяти лет лишения свободы, либо штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей.