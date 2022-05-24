Суд заочно арестовал знатока «Что? Где? Когда?»

«Постановлением Басманного районного суда Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Аскерова Ровшана на два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.