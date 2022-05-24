Суд заочно арестовал знатока «Что? Где? Когда?»

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал бывшего участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу инстанции.
«Постановлением Басманного районного суда Москвы заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Аскерова Ровшана на два месяца с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента задержания на территории Российской Федерации», — говорится в официальном заявлении.
11 мая МВД России объявило знатока телевикторины в розыск в рамках уголовного дела. Соответствующая запись появилась в базе ведомства. Подробности об уголовной статье в отношении Аскерова не приводились.
27 апреля Следственный комитет России возбудил против Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма.