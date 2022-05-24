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31 минуту назад

Стало известно о 300 потерпевших в деле об отравлении барием в Петербурге

Lenta.ru

Стало известно, что в деле об отравлении барием в Городском консультативно-диагностическом центре №1 Санкт-Петербурга восемь погибших и около 300 пострадавших. Об этом «Газете.Ru» сообщил один из потерпевших.

В деле об отравлении барием насчитали 300 потерпевших
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На днях следователь мне сообщил, что в нашем деле пострадавшими признаны почти 300 человек. Официально погибшими именно от отравления барием в клинике — восемь. Сейчас проводятся химические экспертизы вещества», — поделился собеседник издания.

Он также рассказал, что прошло четыре месяца, но перед пострадавшими или родственниками умерших даже не извинились. По словам потерпевшего, для получения положенных выплат требуется предоставить результаты судмедэкспертизы, которые пострадавшие не могут «физически предоставить».

В январе 2022 года в клинике Петербурга несколько пациентов скончались после рентгена желудка. Причина — отравление сульфатом бария, который используется в качестве контрастного вещества. Было возбуждено дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности»), частью 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

Главврача Евгения Попова и его заместителей — Наталью Суровенко и Александру Феофанову — арестовали.

Происшествия,Александра Феофанова,Евгений Попов,
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