Подростка из Ростова заподозрили в подготовке терактов по заданию СБУ

В Ростовской области подростка задержали по подозрению в подготовке терактов в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, подростка завербовала Служба безопасности Украины.
Источник ТАСС утверждает, что подросток готовил теракты в школах разных регионов.
12 мая в ФСБ заявили о задержании жителя Курской области, подозреваемого в подготовке теракта «по согласованию со спецслужбами Украины».
В ФСБ считают, что он планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. Его целью спецслужба назвала «дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».
Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и «нацистскую литературу».
В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания и сообщил, что планировал уехать на Украину после совершения терактов.
За день до этого, 11 мая, в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).
По данным ФСБ, этот человек, гражданин России, планировал устроить теракт в отношении российских военных перед Днем Победы. У него дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.