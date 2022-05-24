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38 минут назад

Подростка из Ростова заподозрили в подготовке терактов по заданию СБУ

Мария Иванова

В Ростовской области подростка задержали по подозрению в подготовке терактов в школах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подростка из Ростова заподозрили в подготовке терактов по заданию СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, подростка завербовала Служба безопасности Украины.

Источник ТАСС утверждает, что подросток готовил теракты в школах разных регионов.

12 мая в ФСБ заявили о задержании жителя Курской области, подозреваемого в подготовке теракта «по согласованию со спецслужбами Украины».

В ФСБ считают, что он планировал совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска. Его целью спецслужба назвала «дестабилизацию деятельности органов власти и воздействие таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции».

Дома у задержанного изъяли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие с патронами и «нацистскую литературу».

В ФСБ заявили, что задержанный дал признательные показания и сообщил, что планировал уехать на Украину после совершения терактов.

За день до этого, 11 мая, в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация).

По данным ФСБ, этот человек, гражданин России, планировал устроить теракт в отношении российских военных перед Днем Победы. У него дома нашли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами.

Происшествия,Правый сектор,ФСБ,СБУ,
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