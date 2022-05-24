Блогершу Белоцерковскую заочно арестовали в России

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал блогера и журналистку Веронику Белоцерковскую, обвиняемую в распространении ложной информации о Вооруженных силах России (ВС РФ). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на инстанцию.

Фото: *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской (организация запрещена в России) *Instagram – запрещен Роскомнадзором как принадлежащий компании Meta Platforms, признанной в России экстремистской

«В отношении Белоцерковской судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента ее задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что МВД России объявило блогершу в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что она является фигуранткой уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).