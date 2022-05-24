В Башкирии мужчина разбил топором «умный» домофон. Инцидент произошел в городе Ишимбае и попал в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как вооруженный топором местный житель подходит к подъезду многоквартирного жилого дома и со всей силы начинает бить по установленному на двери устройству.