В Башкирии мужчина разбил топором «умный» домофон. Инцидент произошел в городе Ишимбае и попал в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.
На кадрах видно, как вооруженный топором местный житель подходит к подъезду многоквартирного жилого дома и со всей силы начинает бить по установленному на двери устройству.
Позже вандал был задержан полицейскими. Решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества, также устанавливаются мотивы хулиганского поступка мужчины.