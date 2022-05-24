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1 час назад

Житель Башкирии разбил топором «умный» домофон и попал на видео

Александр Кузьмин

В Башкирии мужчина разбил топором «умный» домофон. Инцидент произошел в городе Ишимбае и попал в объектив камеры видеонаблюдения, соответствующую запись публикуют российские новостные Telegram-каналы.

На кадрах видно, как вооруженный топором местный житель подходит к подъезду многоквартирного жилого дома и со всей силы начинает бить по установленному на двери устройству.

Позже вандал был задержан полицейскими. Решается вопрос о возбуждении административного дела о порче имущества, также устанавливаются мотивы хулиганского поступка мужчины.

Происшествия,Видео,
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