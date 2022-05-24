В России заочно арестовали блогера Майкла Наки

Суд в Москве заочно арестовал известного российского журналиста и блогера Майкла Наки по делу о фейках про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом во вторник, 24 мая, сообщает «Интерфакс».

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Уточняется, что Басманный суд Москвы по ходатайству следствия санкционировал заочный арест журналиста.

«В отношении Наки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», — рассказали агентству в суде.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Наки в розыск по уголовной статье. Отмечалось, что он является фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).