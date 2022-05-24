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38 минут назад

Появилось видео с места ДТП с перевернувшейся маршруткой с людьми

Александр Кузьмин

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Новосибирске после столкновения с легковым автомобилем. В салоне транспортного средства находились 10 человек. Кадры с места аварии публикует Telegram-канал Mash Siberia.

«Предварительно, 32-летний водитель газели выехал от "Экспоцентра" на красный свет и влетел в Mazda CX-9. От удара транспорт перевернулся на бок, всего в салоне было десять человек», – говорится в сообщении источника.

Уточняется, что пострадали три человека, в том числе и ребенок.Водитель и два пассажира (женщина и девятилетняя девочка) были направлены в больницу. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Происшествия,Видео,
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