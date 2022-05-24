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40 минут назад

МЧС оспорило приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

Lenta.ruиещё 2

МЧС России оспорило приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и направило в суд апелляцию. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Серко, передает ТАСС.

МЧС оспорило приговор пожарным по делу «Зимней вишни»
Фото: Главное управление МЧС России по Кемеровской областиГлавное управление МЧС России по Кемеровской области

По его словам, в министерстве считают приговор незаконным и необоснованным.

Серко добавил, что руководство ведомства не может комментировать приговор суда, однако надеялось на другое решение.

«Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — заявил он.

Происшествия,Андрей Бурсин,Сергей Генин,МЧС России,
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