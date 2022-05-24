МЧС оспорило приговор пожарным по делу «Зимней вишни»

МЧС России оспорило приговор пожарным Сергею Генину и Андрею Бурсину по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» и направило в суд апелляцию. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Серко, передает ТАСС.
По его словам, в министерстве считают приговор незаконным и необоснованным.
Серко добавил, что руководство ведомства не может комментировать приговор суда, однако надеялось на другое решение.
«Мы будем доказывать невиновность наших пожарных и отстаивать позицию МЧС России», — заявил он.