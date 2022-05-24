В Иране разбился истребитель

Истребитель ВВС Ирана разбился на востоке иранской провинции Исфахан, пилоты погибли. Об этом сообщило Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).
Истребитель F7 разбился недалеко от города Наин во время учений по стрельбе.
«Задачей этого истребителя была учебная стрельба. В 8.30 самолет попал в аварию», - рассказал депутат провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан Несари.
В результате крушения погибли оба пилота.
По словам Несари, чтобы определить причину аварии, будет проведено расследование.
F-7 – экспортная модицикация китайского многоцелевого истребителя Chengdu J-7, представляющего собой копию советского МиГ-21.