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1 час назад

В Иране разбился истребитель

Вероника Полынина

Истребитель ВВС Ирана разбился на востоке иранской провинции Исфахан, пилоты погибли. Об этом сообщило Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

В Иране разбился истребитель
Фото: ReutersReuters

Истребитель F7 разбился недалеко от города Наин во время учений по стрельбе.

«Задачей этого истребителя была учебная стрельба. В 8.30 самолет попал в аварию», - рассказал депутат провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан Несари.

В результате крушения погибли оба пилота.

По словам Несари, чтобы определить причину аварии, будет проведено расследование.

F-7 – экспортная модицикация китайского многоцелевого истребителя Chengdu J-7, представляющего собой копию советского МиГ-21.

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