В Иране разбился истребитель

Истребитель ВВС Ирана разбился на востоке иранской провинции Исфахан, пилоты погибли. Об этом сообщило Информационное агентство Исламской республики (ИРНА).

Фото: Reuters Reuters

Истребитель F7 разбился недалеко от города Наин во время учений по стрельбе.

«Задачей этого истребителя была учебная стрельба. В 8.30 самолет попал в аварию», - рассказал депутат провинции Исфахан Мохаммад Реза Джан Несари.

В результате крушения погибли оба пилота.

По словам Несари, чтобы определить причину аварии, будет проведено расследование.