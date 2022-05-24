ФСБ ликвидировала канал финансирования террористов в Хабаровске

Речь идет о пятерых гражданах одной из стран Центральной Азии, которые проживали в Хабаровске. Самому старшему из них – 29 лет, младшему – 20. По данным силовиков, 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, остальные знали об этом, но в правоохранительные органы не сообщали. Возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и четыре по статье 205.6 («Несообщение в органы власти»).