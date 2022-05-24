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1 час назад

ФСБ: В Хабаровске ликвидирован канал финансирования террористов

Мир24

В Хабаровске сотрудники ФСБ ликвидировали канал финансирования международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), говорится в сообщении пресс-служба краевого управления ФСБ.

ФСБ ликвидировала канал финансирования террористов в Хабаровске
Фото: 

Речь идет о пятерых гражданах одной из стран Центральной Азии, которые проживали в Хабаровске. Самому старшему из них – 29 лет, младшему – 20. По данным силовиков, 26-летний мужчина добровольно финансировал террористов, остальные знали об этом, но в правоохранительные органы не сообщали. Возбуждены два уголовных дела по части 1.1. статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и четыре по статье 205.6 («Несообщение в органы власти»).

«Приговором Центрального районного суда Хабаровска Турсунов З.И., Тураев М.З., Орзиев О. и Хазраткулов М. признаны виновными, им назначено наказание в виде денежных штрафов», – сказано в релизе.

Вместе с тем Кузиев Т.М. признан виновным первым Восточным окружным военным судом. Инстанция назначила ему наказание в виде лишения свободы на восемь лет. Два года злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшиеся – в колонии строго режима.

Напомним, на минувшей неделе двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба задержали за нападение на Дагестан в 1999-м.

Происшествия,ХАТТАБ,Хайят тахрир аш-шам,ФСБ,
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