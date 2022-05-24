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38 минут назад

Российский пенсионер застрелил в лесу принятого за медведя полицейского

Lenta.ruиещё 1

Следственный комитета России возбудил уголовное дело после гибели мужчины во время охоты. Фигурантом стал 69-летний житель Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Российский пенсионер застрелил в лесу принятого за медведя полицейского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попавшему под следствие пенсионеру вменяется причинение смерти по неосторожности по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, вечером 22 мая не знакомые между собой охотники находились в лесу у станицы Бесленеевско. Один из них услышал шум и выстрелил из своего ружья, решив, что там медведь, не убедившись в безопасности стрельбы. Пуля попала в 44-летнего мужчину, который был в 40 метрах. Он получил ранение в бедро.

К месту ЧП прибыла бригада скорой помощи, однако, несмотря на предпринятые меры, пострадавший скончался по дороге в больницу. Погибший служил в полиции, уточнили ТАСС в управлении МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия,Новости Кубани,Громкие уголовные дела ,
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