Российский пенсионер застрелил в лесу принятого за медведя полицейского

Следственный комитета России возбудил уголовное дело после гибели мужчины во время охоты. Фигурантом стал 69-летний житель Кубани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

По версии следствия, вечером 22 мая не знакомые между собой охотники находились в лесу у станицы Бесленеевско. Один из них услышал шум и выстрелил из своего ружья, решив, что там медведь, не убедившись в безопасности стрельбы. Пуля попала в 44-летнего мужчину, который был в 40 метрах. Он получил ранение в бедро.