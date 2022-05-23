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1 час назад

На Марка Цукерберга подали в суд

Lenta.ru

Генпрокурор Вашингтона Карл Расин подал в суд на руководителя компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Марка Цукерберга из-за скандала с передачей данных пользователей аналитической фирме Cambridge Analytica. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий иск.

На Марка Цукерберга подали в суд
Фото: аррарр

По данным агентства, Расин считает, что Цукерберг принимал непосредственное участие в принятии решений, которые привели к утечке данных миллионов пользователей принадлежащей Meta соцсети Facebook (запрещена в РФ). Кроме того, по мнению генпрокурора США, предприниматель вводил юзеров в заблуждение относительно защиты их конфиденциальности.

«Этот иск не только целесообразен, но и необходим, он дает понять, что корпоративные лидеры, включая руководителей компаний, будут отвечать за свои действия», — утверждает Расин.

Происшествия,Наука и техника,Марк Цукерберг,
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