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1 час назад

Священник за рулем иномарки сбил девушку в Астрахани

Елена Прошина

В Астрахани священник за рулем Mazda сбил девушку на пешеходном переходе. Как сообщает РЕН ТВ, по предварительным данным, водитель был пьян.

Священник за рулем иномарки сбил девушку в Астрахани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ДТП произошло на Началовском шоссе. 22-летняя местная жительница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда 68-летний настоятель Свято-Покровского храма на большой скорости сбил ее. После удара пострадавшая пролетела несколько метров.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что мужчина вышел из автомобиля в рясе, подошел к лежавшей на дороге девушке, а после вернулся в автомобиль, у которого переоделся.

Отмечается, что в результате священник сам вызвал скорую — пострадавшую госпитализировали с различными травмами. В отношении мужчины возбуждено два административных дела — за нарушение правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью потерпевшему, и отказ от медицинского освидетельствования.

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