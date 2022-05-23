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1 час назад

Рудковская обвинила стройфирму в обмане на 99 млн рублей

Елена Прошина

Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию из-за обмана со стороны строительной фирмы. Как сообщает «МК», компания не выполнила обязательства по договору на 99 млн рублей.

Рудковская обвинила стройфирму в обмане на 99 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, между академией фигурного катания ее мужа Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» и компанией, которая специализируется на производстве металлоконструкций, был заключен договор генподряда.

По неизвестным причинам организация не выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме, что стало поводом для подачи заявления в отношении директора фирмы. Кроме того, против компании было подано исковое заявление о признании ее банкротом.

Рудковская назвала двойными стандартами ситуацию с призывом Украины на "Евровидении"

Напомним, что ранее Рудковская рассказала, что напугана новостями про обезьянью оспу. Она обратила внимание на то, что Бельгия первой в мире ввела 21-дневный карантин для заболевших, отметив, что когда-то и к COVID-19 люди относились легкомысленно.

Происшествия,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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