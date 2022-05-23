Рудковская обвинила стройфирму в обмане на 99 млн рублей

Продюсер Яна Рудковская подала заявление в полицию из-за обмана со стороны строительной фирмы. Как сообщает «МК», компания не выполнила обязательства по договору на 99 млн рублей.
По данным издания, между академией фигурного катания ее мужа Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» и компанией, которая специализируется на производстве металлоконструкций, был заключен договор генподряда.
По неизвестным причинам организация не выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме, что стало поводом для подачи заявления в отношении директора фирмы. Кроме того, против компании было подано исковое заявление о признании ее банкротом.
Напомним, что ранее Рудковская рассказала, что напугана новостями про обезьянью оспу. Она обратила внимание на то, что Бельгия первой в мире ввела 21-дневный карантин для заболевших, отметив, что когда-то и к COVID-19 люди относились легкомысленно.