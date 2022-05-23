В Астрахани управлявший машиной священник сбил девушку на пешеходном переходе. Сразу после наезда священнослужитель переоделся в гражданскую одежду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого появилось видео ДТП.
«За рулем "мазды" был 68-летний Михаил Пристая — настоятель Покровского кафедрального собора. Он отказался проходить освидетельствование на алкоголь», – отмечает канал.
Пострадавшей оказалась 22-летняя медсестра областной психиатрической больницы. После случившегося она была госпитализирована с переломами.