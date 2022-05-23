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12 минут назад

Момент наезда священника на девушку в Астрахани попал на видео

Александр Кузьмин

В Астрахани управлявший машиной священник сбил девушку на пешеходном переходе. Сразу после наезда священнослужитель переоделся в гражданскую одежду. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, в распоряжении которого появилось видео ДТП.

«За рулем "мазды" был 68-летний Михаил Пристая — настоятель Покровского кафедрального собора. Он отказался проходить освидетельствование на алкоголь», – отмечает канал.

Пострадавшей оказалась 22-летняя медсестра областной психиатрической больницы. После случившегося она была госпитализирована с переломами.

Происшествия,Видео,
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