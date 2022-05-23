На супругу актера Полицеймако завели уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении супруги актера Михаила Полицеймако за нападение на сотрудницу «Первого канала» в 2021 году. Как сообщает Telegram-канал Mash, корреспондентка добивалась возбуждения дела год.
Журналисты собирались рассказать историю о конфликте семьи Полицеймако и писателя Валентина Лаврова. Два года назад пес актера напал на 85-летнего мужчину, который написал заявление и выиграл суд.
В апреле 2021 года съемочная группа приехала к дому Михаила в центре Москвы. Во время интервью Лариса Полицеймако вышла из себя и пустила в ход кулаки. У корреспондентки Лилии Федоровой диагностировали сотрясение и хлыстовую травму шейного отдела позвоночника.
Сейчас жене актера грозит до двух лет тюремного заключение за причинение вреда здоровью.