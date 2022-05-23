На улице Анны Ахматовой в Москве погиб человек

В Новой Москве на улице Анны Ахматовой упал башенный кран. Один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Фото: ТАСС ТАСС

Как уточняется, инцидент произошел на стройке в поселении Внуковское Новомосковского административного округа Москвы. На улице Анны Ахматовой, у дома № 12 упал башенный кран. В результате падения, под краном оказались три человека.

«Во Внуковском произошло падение башенного крана на стройке, два человека получили ранения, один погиб», - сообщил источник.

На место происшествия вызвали три машины скорой помощи. Также на месте работает следственно-оперативная группа, которая установит причины ЧП.