Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в подмосковном Пушкино. Как сообщает РИА Новости, площадь возгорания составила 192 квадратных метра.

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К тушению привлекались 34 человека и 10 единиц техники. При разборе завалов на месте пожара на улице Костомарская спасатели обнаружили тела погибших. По информации Telegram-канала 112, погибли 43-летние мужчина и женщина, 16-летняя девочка и четырехлетний мальчик, а также 68-летняя женщина.