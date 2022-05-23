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20 минут назад

Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье

Елена Прошина

Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в подмосковном Пушкино. Как сообщает РИА Новости, площадь возгорания составила 192 квадратных метра.

Пять человек погибли при пожаре в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К тушению привлекались 34 человека и 10 единиц техники. При разборе завалов на месте пожара на улице Костомарская спасатели обнаружили тела погибших. По информации Telegram-канала 112, погибли 43-летние мужчина и женщина, 16-летняя девочка и четырехлетний мальчик, а также 68-летняя женщина.

Причиной возгорания называют неисправность электропроводки. Как сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по Московской области, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, также проводятся допросы и назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и пожарно-техническая. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия,Следственный комитет,
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