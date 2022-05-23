Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Пушкино

Пять человек, в том числе двое ребенок и подросток, погибли при пожаре в доме в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Анна Тертичная.
«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, 23 мая в частном доме, расположенном в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки», - пояснила Тертичная.
Она добавила, что следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая.
Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали Агентству «Москва», что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по городу Пушкино ГСУ СК РФ по Московской области, поставлены в прокуратуре на контроль. По поручению и.о. прокурора области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов», - отметили в пресс-службе.