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39 минут назад

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Пушкино

Агентство «Москва»

Пять человек, в том числе двое ребенок и подросток, погибли при пожаре в доме в подмосковном Пушкино, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Анна Тертичная.

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Пушкино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, 23 мая в частном доме, расположенном в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки», - пояснила Тертичная.

Она добавила, что следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия, проводятся допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и пожарно-техническая.

Кроме того, в пресс-службе прокуратуры Московской области рассказали Агентству «Москва», что ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по городу Пушкино ГСУ СК РФ по Московской области, поставлены в прокуратуре на контроль. По поручению и.о. прокурора области Андрея Ганцева на место происшествия выезжал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов», - отметили в пресс-службе.

Происшествия,Андрей Чижов,Следственный комитет,
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