Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Пушкино

«Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пяти человек, двое из которых дети, в результате пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По данным следствия, 23 мая в частном доме, расположенном в микрорайоне Клязьма городского округа Пушкино, произошло возгорание. После локализации пожара были обнаружены тела двух женщин, мужчины, а также двоих детей четырех и 16 лет. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки», - пояснила Тертичная.