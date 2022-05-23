В российском регионе сработала система ПВО

Силы ПВО России не допустили ночью провокацию со стороны Украины в Рыльском районе Курской области, сообщил глава района Андрей Лисман.
"Сегодня ночью в Рыльском районе силы и средства противовоздушной обороны российской армии не допустили провокаций со стороны украинских неонацистов. Все воздушные цели были отработаны и уничтожены", - написал Лисман в своем Telegram-канале.
В ночь на 23 мая жители Рыльска публиковали в социальных сетях сообщения о слышимости звуков, похожих на взрывы.
Ранее в Рыльском районе обстрелу со стороны Украины подвергался пункт пропуска, были сбиты два украинских беспилотника.