25 спасателей перестали выходить на связь на Эльбрусе

Связь была потеряна из-за ухудшения погоды после того, как спасатели прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться. По уточненным данным, три группы спасателей находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. Остальные 11 человек и четверо туристов, предположительно, могут быть в хижине на высоте 5 400 м. Как только улучшится погода, за ними выйдут 12 спасателей с высоты 3 800 м.