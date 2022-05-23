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1 час назад

25 спасателей перестали выходить на связь на Эльбрусе

ТАССиещё 13

Группа спасателей МЧС России, находящаяся на задании на Эльбрусе, не выходит на связь. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

25 спасателей перестали выходить на связь на Эльбрусе
Фото: ТАССТАСС

"Нет связи с группой из 25 спасателей МЧС, проводивших на Эльбрусе эвакуацию четырех туристов. Из-за ухудшения погоды группа разделилась. Предположительное местоположение спасателей и туристов известно", - сказал собеседник агентства.

Связь была потеряна из-за ухудшения погоды после того, как спасатели прибыли на восточную вершину Эльбруса на вертолете, который вышел из строя. После этого спасатели решили разделиться. По уточненным данным, три группы спасателей находятся в спасательных приютах, угрозы их жизни нет. Остальные 11 человек и четверо туристов, предположительно, могут быть в хижине на высоте 5 400 м. Как только улучшится погода, за ними выйдут 12 спасателей с высоты 3 800 м.

Происшествия,МЧС России,
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