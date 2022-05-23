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1 час назад

Мощный пожар на пассажирском судне на Филиппинах попал на видео

Александр Кузьмин

Семь человек погибли, 120 спасены в результате пожара, произошедшего на судне, шедшем с филиппинского острова Поллило в Риал (провинция Кесон).

На пассажирском судне Mercraft 2 во время начала пожара находилось 134 человека. Оно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал.

По сообщениям береговой охраны, погибли пять мужчин и две женщины. Еще 120 пассажиров были спасены. Из них 23 получили ранения. Семь пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.

По словам официальных лиц, пожар, по-видимому, начался в машинном отделении. Причина пожара выясняется.

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