Мощный пожар на пассажирском судне на Филиппинах попал на видео

Семь человек погибли, 120 спасены в результате пожара, произошедшего на судне, шедшем с филиппинского острова Поллило в Риал (провинция Кесон).

На пассажирском судне Mercraft 2 во время начала пожара находилось 134 человека. Оно находилось примерно в 500 метрах от порта Риал.

По сообщениям береговой охраны, погибли пять мужчин и две женщины. Еще 120 пассажиров были спасены. Из них 23 получили ранения. Семь пассажиров до сих пор числятся пропавшими без вести.