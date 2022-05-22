Открывший стрельбу в Подмосковье явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово, добровольно явился в полицию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.
В субботу злоумышленник устроил стрельбу из травматического пистолета в подъезде дома на улице Липовой рощи. Известно, что к стрельбе привел словесный конфликт между двумя мужчинами. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения. После оказания медпомощи его отпустили домой.
Полиция начала розыск, сегодня был задержан подозреваемый.
«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р», - сказано в сообщении.
Ранее стали известны подробности стрельбы в жилом комплексе (ЖК) «Спутник» в Мякинино.