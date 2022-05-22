Открывший стрельбу в Подмосковье явился в полицию

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово , добровольно явился в полицию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В субботу злоумышленник устроил стрельбу из травматического пистолета в подъезде дома на улице Липовой рощи. Известно, что к стрельбе привел словесный конфликт между двумя мужчинами. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения. После оказания медпомощи его отпустили домой.