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8 минут назад

Открывший стрельбу в Подмосковье явился в полицию

Майк Габриелян

Мужчина, устроивший стрельбу в подъезде дома в Одинцово, добровольно явился в полицию. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Открывший стрельбу в Подмосковье явился в полицию
Фото: ТАССТАСС

В субботу злоумышленник устроил стрельбу из травматического пистолета в подъезде дома на улице Липовой рощи. Известно, что к стрельбе привел словесный конфликт между двумя мужчинами. Пострадал один из участников инцидента – мужчина 2000 года рождения. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Полиция начала розыск, сегодня был задержан подозреваемый.

«Подозреваемый, который устроил стрельбу в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи, добровольно явился в УМВД России по Одинцовскому г.о. Им оказался местный житель 1986 г.р», - сказано в сообщении.

Ранее стали известны подробности стрельбы в жилом комплексе (ЖК) «Спутник» в Мякинино.

Происшествия,МВД России,
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