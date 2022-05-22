Курсанты МВД отравились в Самаре

Курсанты Самарского кадетского корпуса МВД России попали в больницу с признаками пищевого отравления. В общей сложности пострадали 29 учащихся в возрасте от 14 до 15 лет. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

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Отмечается, что курсанты почувствовали недомогание в субботу, 21 мая. В настоящее время они пребывают в стационаре, врачи следят за их состоянием, оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку исполнения соответствующего законодательства руководством военно-учебного заведения. По ее результатам будет дана оценка действий ответственных за санитарно-эпидемиологические вопросы лиц.

К расследованию также подключился СК РФ по Самарской области, уточняет ТАСС.

«Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")», - говорится в сообщении.