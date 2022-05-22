Украинский экс-депутат убил детей и попытался зарезать жену в Турции

Проректор по научной работе Харьковского национального университета им. Каразина и бывший депутат харьковского горсовета Алексей Навроцкий убил своих детей в турецкой Алании, сообщают СМИ.

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О произошедшем стало известно в воскресенье утром. Гражданка Украины заявила, что муж зарезал ее детей. Прибывшие на место медики констатировали смерть четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на издание Newsroom.

По информации СМИ, Навроцкий был задержан. Его супруга рассказала полиции, что они приехали из Харькова и снимали квартиру. По ее словам, Навроцкий сначала пытался убить ее, а потом накинулся на детей.

Предположительно, бывший депутат находился под воздействием наркотиков и не помнит, как убил собственных детей.