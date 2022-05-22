Мужчина устроил стрельбу в подъезде в Подмосковье

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате инцидента пострадал гражданин 2000 года рождения, который получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен.