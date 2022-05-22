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В Подмосковье один человек пострадал в ходе конфликта со стрельбой в подъезде дома

ТАССиещё 3

Конфликт между двумя мужчинами в Подмосковье закончился стрельбой, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Мужчина устроил стрельбу в подъезде в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел вечером 21 мая в подъезде одного из домов, расположенных по улице Липовой рощи в Одинцовском городском округе.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. В результате инцидента пострадал гражданин 2000 года рождения, который получил телесные повреждения", - сказал собеседник агентства. После оказания медицинской помощи пострадавший был отпущен.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелявшего разыскивают.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что, предварительно, мужчина в момент конфликта был пьян.

Происшествия,МВД России,
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