На Кубани в результате падения кровли в школе пострадали две женщины

Фрагмент кровли рухнул в средней школе в Каневском районе Краснодарского края, в результате пострадали две женщины, их госпитализировали. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
"Прокуратура Каневского района организовала проверку по факту падения 21 мая в станице Стародеревянковской Каневского района фрагмента кровли здания средней школы №15, в результате которого двум женщинам 35 и 20 лет причинен вред здоровью. В настоящее время пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что угрозы жизни пострадавших нет.