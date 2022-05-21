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1 час назад

Девушка упала в Москву-реку из-за телефона

Мослентаиещё 1

27-летняя девушка упала в Москву-реку, пытаясь достать утонувший телефон. Об инциденте рассказал Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы в официальном Telegram-канале.

Девушка упала в Москву-реку из-за телефона
Фото: Александр Казаков / КоммерсантъАлександр Казаков / Коммерсантъ

Источник сообщил, что спасателям поступил сигнал о падении человека в воду на Болотной набережной. На место отправилась дежурная смена спасателей. Выяснилось, что у россиянки из рук выскочил телефон и упал в воду. Пытаясь спасти гаджет, россиянка упала в реку.

Спасатели подняли девушку на борт катера и доставили на станцию. Там ей оказали первую помощь и напоили горячим чаем. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

«Спасатели напоминают: будьте аккуратны во время отдыха у воды, не оставляйте без присмотра детей и питомцев», — прокомментировали инцидент в ведомстве.

В апреле прошлого года СМИ сообщали о девушке, упавшей в Москву-реку. Пострадавшая решила сделать селфи и упала в воду с Большого Каменного моста.

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