Юрист научил, как вычислить ложный звонок от силовиков

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что распознать ложный звонок от представителей правоохранительных органов несложно. Для этого необходимо следовать определенным правилам. Об этом пишет «Прайм».
Иван Соловьев подчеркнул, что в настоящее время «звонок от оперативного сотрудника полиции или следователя» исходит в основном от телефонных мошенников. Они представляются, называют свое полное ФИО, а также ведомственную принадлежность.
Далее жулик старается реализовать мошенническую схему. Сообщает, что звонок конфиденциальный, составляет служебную тайну. Кроме того, он заявляет, что человек стал объектом мошенничества, требует помочь полиции с выявлением «преступников».
«Столкнувшись с такой схемой обмана необходимо сразу же прекратить разговор и сообщить о таком факте в орган внутренних дел по месту жительства гражданина. Необходимо четко запомнить, что сотрудники ОВД совершают телефонные звонки гражданам в редких случаях», - уточнил юрист.
Он предупредил также, что для приглашения гражданина РФ в органы внутренних с целью получения от него необходимой информации используются соответствующие Законам о полиции и об оперативно-розыскной деятельности письменные запросы.
Соловьев рассказал, что сотрудники МВД не имеют права сообщать россиянам какую-либо «тайную» информацию.
Он посоветовал не сообщать никому «свою личную финансовую информацию — банковские реквизиты, номера карт, пин и CVV-коды. И уж точно знать, что сотрудники полиции их выяснять не будут ни при каких обстоятельствах. Как и просить помощи по телефону в любых расследованиях».