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1 час назад

В Москве обокрали офис TikTok

BFM.RUиещё 4

Воры вынесли ценную технику на 1 млн рублей

В Москве обокрали офис TikTok
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Москве обокрали офис российского представительства TikTok на Большой Якиманке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные украли ценную технику на общую сумму более чем 1 млн рублей, среди прочего воры унесли восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac.

При этом замки на дверях офиса не были повреждены: предположительно, у воров были ключи, они знали, где находится техника. Начата доследственная проверка.

Происшествия,Apple,
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