В Москве обокрали офис TikTok

В Москве обокрали офис российского представительства TikTok на Большой Якиманке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные украли ценную технику на общую сумму более чем 1 млн рублей, среди прочего воры унесли восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac.