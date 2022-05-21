В Москве обокрали офис TikTok

Воры вынесли ценную технику на 1 млн рублей
В Москве обокрали офис российского представительства TikTok на Большой Якиманке. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, неизвестные украли ценную технику на общую сумму более чем 1 млн рублей, среди прочего воры унесли восемь часов Apple Watch, 31 iPhone, четыре компьютера Mac.
При этом замки на дверях офиса не были повреждены: предположительно, у воров были ключи, они знали, где находится техника. Начата доследственная проверка.