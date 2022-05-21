Звезду «Дома-2» задержали с наркотиками в московском отеле

Бывшую участницу «Дома-2» Камилу Коробейникову задержали с наркотиками в московском отеле «Лотте Плаза».
Как стало известно РЕН ТВ, девушка в неадекватном состоянии спустилась в фойе отеля и очень странно вела себя. Сотрудники решили обратиться в соответствующие органы.В результате правоохранители обнаружили и изъяли у звезды «Дома-2» пакетик кокаина.
В отношении нее уже возбудили уголовное дело.
Коробейникова – уроженка Литвы, но в последние годы живет в России. Она пробовала себя в модельном бизнесе, а затем отправилась строить любовь на известную телестройку. Там она пробовала строить отношения со многими мужчинами.