Звезду «Дома-2» задержали с наркотиками в московском отеле

Бывшую участницу «Дома-2» Камилу Коробейникову задержали с наркотиками в московском отеле «Лотте Плаза».

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Как стало известно РЕН ТВ, девушка в неадекватном состоянии спустилась в фойе отеля и очень странно вела себя. Сотрудники решили обратиться в соответствующие органы.В результате правоохранители обнаружили и изъяли у звезды «Дома-2» пакетик кокаина.

В отношении нее уже возбудили уголовное дело.