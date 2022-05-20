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18 минут назад

На красную дорожку в Каннах выскочила голая женщина

Газета.Ru

На красную дорожку фестиваля в Каннах выскочила обнаженная женщина, грудь которой была раскрашена в цвета украинского флага. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

На красную дорожку в Каннах выскочила голая женщина
Фото: Pascal Le Segretain/Getty ImagesPascal Le Segretain/Getty Images

Также на протестующей были трусы, испачканные красной краской. По словам очевидцев, женщина сорвала с себя всю одежду и с криком упала на колени перед собравшимися фотографами.

После к ней подбежали сотрудники охраны и накрыли ее пальто. Отмечается, что для входа на фестиваль необходимо пройти несколько проверок безопасности, а вдоль красной ковровой дорожки усилена охрана.

Акция произошла перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. На следующий день в Каннах запланирована серия мероприятий, направленная на демонстрацию солидарности с пострадавшей киноиндустрией Украины.

При этом это не первый скандальный случай в истории фестиваля. В 2014 году Виталий Седюк проскользнул мимо охраны и сунул голову под платье Америки Ферреры во время гала-концерта фильма «Как приручить дракона 2». 28 мая того же года в голливудском El Capitan Theatre он напал на Брэда Питта.

Происшествия,В мире,Виталий Седюк,Идрис Эльба,Джордж Миллер,Брэд Питт,
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