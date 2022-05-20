На красную дорожку в Каннах выскочила голая женщина

На красную дорожку фестиваля в Каннах выскочила обнаженная женщина, грудь которой была раскрашена в цвета украинского флага. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images Pascal Le Segretain/Getty Images

Также на протестующей были трусы, испачканные красной краской. По словам очевидцев, женщина сорвала с себя всю одежду и с криком упала на колени перед собравшимися фотографами.

После к ней подбежали сотрудники охраны и накрыли ее пальто. Отмечается, что для входа на фестиваль необходимо пройти несколько проверок безопасности, а вдоль красной ковровой дорожки усилена охрана.

Акция произошла перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. На следующий день в Каннах запланирована серия мероприятий, направленная на демонстрацию солидарности с пострадавшей киноиндустрией Украины.