На красную дорожку в Каннах выскочила голая женщина

На красную дорожку фестиваля в Каннах выскочила обнаженная женщина, грудь которой была раскрашена в цвета украинского флага. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.
Также на протестующей были трусы, испачканные красной краской. По словам очевидцев, женщина сорвала с себя всю одежду и с криком упала на колени перед собравшимися фотографами.
После к ней подбежали сотрудники охраны и накрыли ее пальто. Отмечается, что для входа на фестиваль необходимо пройти несколько проверок безопасности, а вдоль красной ковровой дорожки усилена охрана.
Акция произошла перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой в главных ролях. На следующий день в Каннах запланирована серия мероприятий, направленная на демонстрацию солидарности с пострадавшей киноиндустрией Украины.
При этом это не первый скандальный случай в истории фестиваля. В 2014 году Виталий Седюк проскользнул мимо охраны и сунул голову под платье Америки Ферреры во время гала-концерта фильма «Как приручить дракона 2». 28 мая того же года в голливудском El Capitan Theatre он напал на Брэда Питта.