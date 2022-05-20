Пожар в центре для беженцев, строящемся рядом с международным аэропортом Женевы, вызвал серьезные сбои в авиасообщении Швейцарии. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, сигнал о возгорании поступил в 18:06 по московскому времени. Огонь вспыхнул на последнем этаже центра для беженцев. Известно, что на крыше проводились изоляционные работы, горение материалов от которых и стало причиной густого черного дыма. Борьба с пожаром также осложняется наличием в здании десятка баллонов с газом, которые могут взорваться.