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56 минут назад

Власти Италии отобрали дочь у уроженки России

Вероника Полынина

Власти Италии поместили в приют полуторогодовалую дочь уроженки Перми, ее мать в России обратилась к уполномоченному по правам человека в Пермском крае.

Власти Италии отобрали дочь у уроженки России
Фото: ReutersReuters

Как сообщает пермское издание Rifey.ru, 20-летняя россиянка училась в одном из вузов Болоньи. Там она познакомилась с итальянцем и забеременела. Мужчина ребенка не признал. Россиянка бросила учебу, у нее не было денег, чтобы снимать квартиру, поэтому вместе с дочерью она скиталась по социальным приютам. Там на нее обратили внимание местные власти и ограничили в правах, забрав ребенка в монастырский приют. Девушка может посещать ребенка в социальном учреждении, но забрать дочь и вывезти в Россию ей не позволяют.

«Суд местный ограничил меня в правах, потому что мне негде жить. И жить я должна в определенном месте, под надзором, ну в общем у них такие правила», - рассказала молодая мама.

Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков обратился в МИД России и генеральное консульство в республике Италии. Итальянская сторона согласилась дать разрешение на вывоз девочки, если ее бабушка оформит предварительную опеку. Для этого ей необходимо предоставить справки из психдиспансера и об отсутствии судимости.

По словам матери ребенка, бабушка медлит с ответом и «просто не делает» справки.

Тем временем, бывшей студентке грозит выдворение из Италии из-за нарушения правил пребывания – девушка находилась в стране по студенческой визе. Бросив учебу, она лишилась оснований для нахождения в Италии.

Происшествия,Павел Миков,МИД России,
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