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1 час назад

Чиновник Ростехнадзора получил 10 лет за взятки

Lenta.ruиещё 2

Ленинский районный суд в Иваново вынес приговор бывшему заместителю руководителя Центрального управления Ростехнадзора Владимиру Ивченко, признав его виновным в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чиновник Ростехнадзора получил 10 лет за взятки
Фото: Дмитрий Коротаев / КоммерсантъДмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Экс-чиновник признан виновным в коррупции и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Он также был оштрафован судом на 20 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, Ивченко с июля 2013-го по октябрь 2015 года получил взяток на девять миллионов рублей. Он наладил систему получения незаконного вознаграждения с привлечением подчиненных сотрудников от поднадзорных организаций за действия, входившие в их должностные полномочия.

Сотрудники Центрального управления Ростехнадзора препятствовали предприятиям в получении лицензий и отправляли их в подконтрольные компании для получения необходимых разрешений.

Происшествия,Владимир Ивченко,Ростехнадзор,Генпрокуратура РФ,
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