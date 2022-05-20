Чиновник Ростехнадзора получил 10 лет за взятки

Ленинский районный суд в Иваново вынес приговор бывшему заместителю руководителя Центрального управления Ростехнадзора Владимиру Ивченко, признав его виновным в получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Экс-чиновник признан виновным в коррупции и осужден на 10 лет колонии строгого режима. Он также был оштрафован судом на 20 миллионов рублей.

По данным прокуратуры, Ивченко с июля 2013-го по октябрь 2015 года получил взяток на девять миллионов рублей. Он наладил систему получения незаконного вознаграждения с привлечением подчиненных сотрудников от поднадзорных организаций за действия, входившие в их должностные полномочия.