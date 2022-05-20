В Швеции сняли украинский флаг со здания посольства Литвы

В Стокгольме неизвестные сняли украинский флаг, вывешенный на здании посольства Литвы, пишет литовская газета Lietuvos rytas.

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При этом рядом висевший литовский флаг остался нетронутым. В посольстве Литвы отметили, что злоумышленники спланировали это заранее, так как необходимо было, в частности, принести лестницу, чтобы взобраться по флагштоку.

О произошедшем сообщили в шведскую полицию и министерство иностранных дел страны.