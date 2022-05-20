Россиянин избил чужого ребенка на детской площадке

В Братске Иркутской области мужчина избил десятилетнего школьника на детской площадке. Об этом сообщает портал «Иркутск Онлайн».

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Дети гуляли во дворе на улице Крупской. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как пожилая россиянка ругалась с мальчиком. Пенсионерка стащила школьника с качалки-грузовика, тот ударил ее в ответ, упал на землю и продолжил размахивать кулаками.

На помощь пожилой женщине пришел 31-летний житель Братска. Мужчина прижал чужого ребенка коленом и буквально вдавил в землю.

Сотрудники полиции уже начали проверку по факту инцидента. Кроме того, избиением школьник на детской площадке заинтересовалась прокуратура Братска. Ведомство намерено оценить исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Ранее в Комсомольске Хабаровского края отец обматерил и избил обидевшего его сына школьника.