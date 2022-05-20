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1 час назад

Массовая драка на борцовском турнире в Москве попала на видео

Александр Кузьмин

Во время проведения турнира Международной борцовской Лиги Поддубного в Москве произошла массовая драка. Снятое зрителями видео инцидента появилось в распоряжении телеканала «Москва 24» и опубликовано в его Telegram.

По данным источника конфликт возник между полуфиналистами по панкратиону в категории до 66 кг Исламом Исаевым и Ратмиром Хайруллиным, в какой-то момент к нему присоединились и другие спортсмены. Потасовку удалось прекратить только после вмешательства полицейских.

Борцовская Лига Поддубного (PWL) стартовала в Москве 19 мая.

Происшествия,Конфликты,Видео,
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