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1 час назад

В Воронежской области арестовали подозреваемого в нескольких нападениях на детей

ТАССиещё 3

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в совершении нескольких нападений на детей, сообщается в субботу в Telegram-канале следственного управления СК России по Воронежской области.

В Воронежской области арестовали подозреваемого в нападениях на детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 16 мая 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в Семилуках, где попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. 19 мая его задержали. На допросе мужчина дал признательные показания.

Следователи также установили причастность подозреваемого к двум аналогичным преступлениям, совершенным в апреле и мае в Воронеже. В ближайшее время следствие намерено предъявить ему обвинение в совершении вышеуказанных преступлений. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.

Происшествия,Изнасилование,Следственный комитет,
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