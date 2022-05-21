В Воронежской области арестовали подозреваемого в нападениях на детей

Суд арестовал жителя Воронежа, подозреваемого в совершении нескольких нападений на детей, сообщается в субботу в Telegram-канале следственного управления СК России по Воронежской области.

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"По ходатайству органов следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 38-летнего жителя Воронежа, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ "Совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 16 мая 38-летний мужчина проследовал за 12-летней девочкой в подъезд жилого дома в Семилуках, где попытался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего с места преступления скрылся. 19 мая его задержали. На допросе мужчина дал признательные показания.