Задержаны два члена банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году

В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в ФСБ и СК.

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В ходе следствия спецслужбы получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Последний в последнее время проживал в Карачаево-Черкесии.