Задержаны два члена банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году

В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в ФСБ и СК.
В ходе следствия спецслужбы получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Последний в последнее время проживал в Карачаево-Черкесии.
По информации СК, они участвовали во вторжении в августе 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибло более 280 и было ранено свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.