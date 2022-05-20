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29 минут назад

Задержаны два члена банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году

Москва24

В Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году, сообщили в ФСБ и СК.

Задержаны два члена банды Басаева за нападение на Дагестан в 1999 году
Фото: ТАССТАСС

В ходе следствия спецслужбы получили доказательства причастности к нападению уроженцев Нефтекумского района Ставропольского края Тоймасхана Аджиньязова и Кайтарби Насырова. Последний в последнее время проживал в Карачаево-Черкесии.

По информации СК, они участвовали во вторжении в августе 1999 году на территорию Ботлихского района Дагестана, в ходе которого погибло более 280 и было ранено свыше 800 военных, сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

Происшествия,ХАТТАБ,Шамиль Басаев,ФСБ,
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