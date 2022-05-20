Вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию

Герлиани обвиняют в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным ведомства, будучи криминальным авторитетом, он распространил свое влияние на заключенных в одной из исправительных колоний в Смоленской области. Кроме того, вор в законе создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом и угрожали ему расправой. Одного из злоумышленников задержали, когда потерпевший передал ему часть требуемых денег — 10 миллионов рублей.