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27 минут назад

Вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию

Lenta.ru

Гражданина Грузии Давида Герлиани экстрадировали из Египта в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Герлиани обвиняют в вымогательстве и занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным ведомства, будучи криминальным авторитетом, он распространил свое влияние на заключенных в одной из исправительных колоний в Смоленской области. Кроме того, вор в законе создал и возглавил группу, участники которой в 2020 году вымогали у мужчины 15 миллионов рублей под надуманным предлогом и угрожали ему расправой. Одного из злоумышленников задержали, когда потерпевший передал ему часть требуемых денег — 10 миллионов рублей.

В апреле прошлого года Герлиани было заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года его объявили в международный розыск, а в марте 2022 года задержали на территории Египта.

1 марта 2021 года сообщалось, что криминальный статус Герлиани, известный в криминальных кругах как Дато Сван, получил в марте 2014 года благодаря женитьбе на дочери грузинского вора в законе Вальтера Джеджея.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,ФСИН,Интерпол,
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