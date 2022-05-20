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1 час назад

Российский ребенок нашел гранату в детском саду

Lenta.ruиещё 5

В Воронеже в детском саду №162 пятилетний ребенок нашел гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила мама девочки Елена Кононова, сообщает «Газета.ru».

Российский ребенок нашел гранату в детском саду
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

По словам россиянки, ребенок увидел боеприпас, который торчал из земли, во время прогулки по территории детского сада. Девочка рассказала об этом родителям — они позвонили в сад.

Там им сообщили, что на территории образовательного учреждения проходили учения. В полиции доложили, что боеприпас был «невзрывоопасным» и отказались возбуждать уголовное дело.

Пятилетний ребенок после случившегося, по утверждению матери, чувствует себя подавленным. Коллектив родителей планирует обратиться в прокуратуру с просьбой расследовать инцидент.

Ранее в Москве жительница делала ремонт в квартире и нашла гранату и мину под старым паркетом. Местные жители утверждают, что боеприпасы могли принадлежать предыдущему владельцу квартиры, который был «черным копателем» — человеком, который нелегально ищет и выкапывает различные предметы старины.

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