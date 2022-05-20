В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»

Под стражей Щенятский будет находиться два месяца, до 18 июля. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Также по делу проходят три топ-менеджера воронежской компании «Солвер», которая участвовала в проектах по техническому перевооружению «Протон-ПМ». Их отправили под домашний арест.