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27 минут назад

Арестованный замкомандира подразделения батальона "Айдар" имеет двойное гражданство

ТАСС

Заместитель командира подразделения украинского националистического батальона "Айдар" Денис Мурыга, арестованный на два месяца судом в Ростове-на-Дону, имеет гражданство России и Украины. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Арестованный в Ростове "Айдаровец" имеет двойное гражданство
Фото: ТАССТАСС

"У него двойное гражданство - РФ и Украины", - сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о гражданстве Мурыги.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Мурыгу на два месяца - до 16 июля. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ ("Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам РФ").

Происшествия,Денис Мурыга,
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