В Брединском районе Челябинской области восьмилетний мальчик покончил с собой в день рождения матери. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, трагедия произошла вечером 18 мая. Ребенок позвал свою мать, отмечавшую на кухне день рождения, поиграть, но она попросила его подождать. После этого расстроенный мальчик находился в соседней комнате с сестрой. Девочка ненадолго вышла из помещения, а когда вернулась, то обнаружила брата без признаков жизни. Врачам спасти ребенка не удалось.