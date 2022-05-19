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18 минут назад

При обстреле Красного Лимана ВСУ погибла девушка

Елена Прошина

Во время обстрела населенного пункта Красный Лиман украинскими войсками погибла девушка, а ее мать получила ранение. Об этом в эфире Первого канала сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев. Его слова приводит «РИА Новости».

При обстреле Красного Лимана украинскими войсками погибла девушка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За последние сутки удар был нанесен по Красному Лиману, где, к сожалению, погибла молодая девушка и ранение получила ее мама. Их перевезли в Сватово... Также ракетному удару подвергся Первомайск. Воинских частей и соединений там нет. Зачем и почему они туда бьют? Запугивают местное население», — сказал Киселев.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к гражданам страны объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Глава государства отметил, что в планы РФ не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации. По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре украинской армии и делают все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. На 25 марта военные РФ выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.

Происшествия,Виталий Киселев,Владимир Путин,Верховный суд,Первый канал,
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