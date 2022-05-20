Пьяный россиянин избил прохожего из-за электронной сигареты

В Перми пьяный 19-летний молодой человек у остановки на улице Милиционера Власова избил прохожего и забрал у него электронную сигарету. Об этом сообщает Ura.ru со региональное управления МВД России.

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По словам пострадавшего россиянина, молодой человек подошел к нему на остановке. В какой-то момент между ними начался конфликт. Парень набросился на мужчину с кулаками и отнял у него электронную сигарету.